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أمريكا تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا 

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سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب لليوم الثالث على التوالي، يوم أمس الخميس، في الوقت الذي أجهدت فيه هذه الجائحة المستشفيات في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

ولم يحدث الارتفاع في عدد الوفيات بالولايات المتحدة في أيام متتالية بأكثر من 1000 شخص منذ أوائل يونيو. ورفعت العديد من الولايات والحكومات المحلية في مايو القيود وأعادت فتح الشواطئ والمطاعم والشركات مما أدى إلى زيادة الحالات في يونيو وزيادة الوفيات في يوليو.

وبحسب إحصائيات لرويترز، حطمت 17 ولاية حتى الآن في يوليو أرقاما قياسية ليوم واحد في زيادات الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19".

وارتفع عدد الوفيات بما لا يقل عن 1014 إلى إجمالي 144211 يوم الخميس مقارنة بارتفاع قدره 1135 يوم الأربعاء وقفزة بلغت 1141 يوم الثلاثاء. وتجاوز إجمالي حالات الإصابة في جميع أنحاء الولايات المتحدة 4 ملايين وارتفع العدد بما لا يقل عن 60000 حالة إصابة يوم الخميس.

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