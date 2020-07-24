شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ولم يحدث الارتفاع في عدد الوفيات بالولايات المتحدة في أيام متتالية بأكثر من 1000 شخص منذ أوائل يونيو. ورفعت العديد من الولايات والحكومات المحلية في مايو القيود وأعادت فتح الشواطئ والمطاعم والشركات مما أدى إلى زيادة الحالات في يونيو وزيادة الوفيات في يوليو.
وبحسب إحصائيات لرويترز، حطمت 17 ولاية حتى الآن في يوليو أرقاما قياسية ليوم واحد في زيادات الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19".
وارتفع عدد الوفيات بما لا يقل عن 1014 إلى إجمالي 144211 يوم الخميس مقارنة بارتفاع قدره 1135 يوم الأربعاء وقفزة بلغت 1141 يوم الثلاثاء. وتجاوز إجمالي حالات الإصابة في جميع أنحاء الولايات المتحدة 4 ملايين وارتفع العدد بما لا يقل عن 60000 حالة إصابة يوم الخميس.
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