وفاة الرئيس التنزاني السابق بنجامين مباكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس تنزانيا الحالي جون ماجوفولي في بيان إن الرئيس السابق بنجامين مباكا، الذي شغل منصبه بين عامي 1995 و2005، توفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
وقال ماجوفولي إن "مباكا، ثالث رئيس للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والذي قاد مساعي للوساطة لإحلال السلام الإقليمي خلال توليه منصبه وبعدها، توفي بينما كان يتلقى العلاج في مستشفى بدار السلام.
ولم يكشف ماجوفولي عن مزيد من التفاصيل
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