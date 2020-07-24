للمرة الأولى منذ التفشي.. الوادي الجديد تسجل صفر إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الوادي الجديد لأول مرة منذ ظهور المرض بالمحافظة، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ 51 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.
وأضاف المحافظ بتعافي حالتين من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الحميات، وتسجيل حالتي وفاة بمركز الخارجة (76-67 عامًا).
وحذرت المحافظة من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف والعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).
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