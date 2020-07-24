غرفة السياحة تكشف المناطق الأكثر استقبالاً للزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، عن أكثر المناطق استقبالاً للسائحين والزائرين المصريين بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 31 يوليو الجاري.

وأوضح فاروق، لمصراوي، أنها تتمثل في الساحل الشمالي ومطروح وشرم الشيخ وسيوة والبحيرة، بالإضافة إلى الغردقة التي تحظى بنصيب الأسد في إقبال للزائرين، مشيرًا إلى أن الإقبال مرتفع ووصلت نسبة الإشغال في بعض المناطق إلى 50% وهي النسبة المقررة والمسموح بها للتشغيل، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب أكثر في الساحل الشمالي ودهب، ثم الغردقة والجونة، الغردقة داون تاون، يليها شرم الشيخ.

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وأكد أن إقبال المصريين على السياحة الداخلية يعكس صورة إيجابية في الخارج ويبعث رسالة اطمئنان بأمان المحافظات السياحية من جائحة كورونا، ما يعطي ضوءًا أخضر لقدوم السياح الأجانب إلى مصر، قائلاً: "السائح الأجنبي لن يأت إلى أم الدنيا إلا إذا رأى أهلها زاروا هذه المناطق واستمتعوا بها".

وعن السياحة الوافدة، في شرم الشيخ والغردقة، أوضح أنها تأتي من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، حيث بلغت عدد الرحلات التي وصلت لهذه المناطق منذ استئناف الرحلات الخارجية لمصر حوالي 40 رحلة طيران تقريبا، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والكل متجاوب معها ـ الأجانب والمصريين ـ وليس هناك واقعة مخالفة حتى الآن، مع التأكيد أيضًا أن الفنادق تتبع أيضًا هذه الإجراءات كما وضعتها وزارة السياحة.

وعن الحجوزات السياحية والطلب على قضاء إجازة عيد الأضحى في المنشآت الفندقية، أكد فاروق أنها "معقولة" في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء أزمة كورونا التي بدأت في الانحصار يومًا تلو الآخر.​