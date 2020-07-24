أعداد مصابي كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 4 ملايين شخص

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، لتتخطى حاجز 4 ملايين شخص، مساء الخميس، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.
وسجلت الجامعة، 4 ملايين و5 آلاف و414 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات الأمريكية الخمسين، مساء الخميس، وذلك بعد نحو 6 أشهر
وتوفي -ما لا يقل عن 143 ألفًا و820 شخصًا فيالولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، وفقًا لموقع سي أن أن عربي، حتى مساء الخميس، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
وسجلت الولايات المتحدة، مليون حالة إصابة بالفيروس بعد 99 يومًا من رصد أولى حالات الإصابة في البلاد في 28 أبريل نيسان الماضي، بينما وصلت أعداد المصابين إلى مليونين في 10 يونيو حزيران الماضي بعد 43 يومًا فقط.
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