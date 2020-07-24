كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سأعلن خطاب الترشيح بشكل مختلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سوف يصدر دليلا بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن مرة أخرى، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها.

كما أعلن ترامب، أنه ألغى مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في جاكسنفيل بسبب كورونا.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه أبلغ حاكم فلوريدا بقرار إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري، موضحا أنه سيعلن خطاب الترشيح بشكل مختلف.

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