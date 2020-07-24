استطلاع لـ"فوكس نيوز" يظهر تخلف ترامب بفارق كبير عن بايدن

الجمعة 24 يوليه 2020

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "فوكس نيوز"الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخلف بشكل ملحوظ عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة والتي تعتبر حاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.



ويتفوق بايدن بحصوله على 49 نقطة مقابل 40 نقطة لترامب في ميتشيجان، والتي فاز فيها الرئيس الحالي بفارق ضئيل في انتخابات .2016 ودعمت النساء في ميتشيجان بايدن بفارق 18 نقطة في الاستطلاع الأخير، في استمرار للنتائج السلبية لترامب بين هذه الفئة من السكان.

وفي بنسلفانيا، أيد 50 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بايدن، الديمقراطي، مقارنة بـ 39 بالمئة لترامب، الجمهوري. وفي عام 2016، خسرت هيلاري كلينتون تلك الولاية أمام ترامب بأقل من 45 الف صوت.

Advertisements

وكانت نتائج الاستطلاع أسوأ لترامب في مينيسوتا.

يشار إلى أن الولايات المتأرجحة هي التي يكون فيها الطرفان الرئيسيان متقاربان.

وفي بعض الأحيان، وبسبب نظام المجمع الانتخابي الأمريكي، يمكن لهذه الولايات تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

وتظهر العديد من الاستطلاعات الأمريكية أن ترامب يتخلف عن بايدن بأرقام تتجاوز بكثير هامش الخطأ.

ويقول الناخبون إنهم يشعرون بخيبة أمل متزايدة من رد فعل الإدارة الأمريكية على جائحة فيروس كورونا.