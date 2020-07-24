شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة أمريكية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن مقاتلة من طراز (إف-15) دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية يوم أمس الخميس لكنها كانت على مسافة آمنة.

وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه إن الواقعة حدثت فوق سوريا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة وأدى لإصابة عدة ركاب.

ومن المرجح أن يؤدي الحادث إلى تصعيد التوترات بين الخصمين منذ فترة طويلة.