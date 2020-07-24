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ترامب يقول لبوتين إنه يرغب في تجنب سباق تسلح ثلاثي مع الصين

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الى اليمين" وبجواره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أنه يرغب في تجنب سباق تسلح مكلف مع روسيا والصين ويأمل في حدوث تقدم على صعيد مفاوضات الحد من الأسلحة.

وقال جاد دير المتحدث باسم البيت الأبيض ”جدد الرئيس ترامب التأكيد على أمله في تفادي سباق تسلح ثلاثي مكلف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، كما عبر عن تطلعه إلى حدوث تقدم بخصوص المفاوضات القادمة في فيينا بشأن الحد من الأسلحة“.

وأضاف أن الزعيمين بحثا كيفية التغلب على جائحة فيروس مع مواصلة إعادة فتح الاقتصادات العالمية.

 

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