حاكم نيويورك: ترامب لن يرسل قوات اتحادية إلى المدينة

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حاكم نيويورك اندرو كومو يتحدث في مانهاتن يوم 13 يوليو 2020

قال حاكم نيويورك أندرو كومو يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل قوات إنفاذ قانون اتحادية إلى المدينة بينما تواجه زيادة في معدلات الجريمة.

وأضاف كومو في إفادة إخبارية ”أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس. قال إنه لن يرسل قوات إلى مدينة نيويورك، هو لم يحدد فترة، ولكن قال إنه سيتحدث قبل أن يفعل أي شيء“.

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وكان ترامب هدد هذا الأسبوع بإرسال ضباط اتحاديين لمدن أمريكية عدة وقال يوم الثلاثاء إنه سيرسل عناصر إنفاذ قانون اتحاديين إلى شيكاجو لتعزيز ملاحقة المجرمين في المدينة.

وقال كومو إن الرئيس إذا أرسل ضباطا اتحاديين إلى مدينة نيويورك فستقاضيه. وأضاف ”أعتقد أن الأمر غير دستوري تماما“.