فيديو: يونس الميموني
انتقد محمد البشير العبدلاوي رئيس مجلس جماعة طنجة، اليوم الخميس، قيام مجموعة من الصحافيين بخلق حالة من الخوف في صفوف الساكنة، بعد نشر خبر تجهيز الجماعة لتوابيت، استعدادا لإستقبال حالات الوفاة بكورونا.
واستغل العبدلاوي الدورة الاستثنائية من أجل الرد على ما نشر على مواقع إخبارية، شهر أبريل الماضي، بخصوص صور لتوابيت تناقلتها الموقع الإلكترونية على أنها مخصصة لحالات كورونا.
عمدة المدينة قال إنه لا يجب تبخيس، عمل الجماعة ومجهودها خلال الجائحة، إذ أنها منذ بداية كوفيد، وهي تقوم بتعقيم الشوارع والأحياء، وأيضا تنقل موتى كورونا في سيارات الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة طنجة: خبر “توابيت كورونا” أرعب الناس..ولا يمكن مطلقًا تبخيس عمل الجماعة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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