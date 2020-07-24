فيديو: يونس الميموني
قال محمد خيي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الوضع الروبائي في مدينة طنجة مقلق، وينذر بالأسوء.
وكشف خيي ل “اليوم24” أنه وجه رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة، بينها عدم كفاية أسرة الإنعاش بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة، والنقص الحاد في الأطر الطبية والشبه طبية، وكذا عجز في الاستجابة لطلبات إجراء الفحوصات والكشف عن فيروس كوفيد، ومشكل في التواصل.
وأضاف خيي أنه يجب تشديد التدابير الاحترازية في المناطق التي ظهر فيها الوباء، دون إغلاق المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر خيي: الوضع الوبائي في طنجة مقلق..وراسلت رئيس الحكومة في الموضوع..والأطر الصحية أنهكت-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.