خيي: الوضع الوبائي في طنجة مقلق..وراسلت رئيس الحكومة في الموضوع..والأطر الصحية أنهكت-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال محمد خيي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الوضع الروبائي في مدينة طنجة مقلق، وينذر بالأسوء.

وكشف خيي ل “اليوم24” أنه وجه رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة، بينها عدم كفاية أسرة الإنعاش بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة، والنقص الحاد في الأطر الطبية والشبه طبية، وكذا عجز في الاستجابة لطلبات إجراء الفحوصات والكشف عن فيروس كوفيد، ومشكل في التواصل.

وأضاف خيي أنه يجب تشديد التدابير الاحترازية في المناطق التي ظهر فيها الوباء، دون إغلاق المدينة.

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