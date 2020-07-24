تنظيم "القاعدة" يغتال جنديين من الحزام الأمني شرقي أبين

الجمعة 24 يوليه 2020

اغتال مسلحون من تنظيم القاعدة الإرهابي،الخميس، جنديين من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

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وذكرت ألوية الإسناد والدعم في الحزام الأمني على صفحتها في "فيس بوك"، إن "عناصر من القاعدة اغتالت مساء الخميس الجندي في الحزام الأمني هاني محمد لحدب، في الخط العام أمام قرية جبلة الوزنة شرق مديرية مودية (شرقي أبين)".

وأشارت إلى "أن الجريمة سبقتها عملية اغتيال مماثلة نفذتها عناصر من (القاعدة)، في وقت سابق اليوم، استهدفت الجندي محمد فضل الحنشي والذي يشغل ركن عمليات الحزام الأمني في قطاع الوضيع، في أثناء تواجده قرب حبيل أمارم في مديرية الوضيع.

في سياق آخر، نعت ألوية الدعم والإسناد "وفاة قائد الحزام الأمني في المنطقة الوسطى بأبين على الصيني المحوري، الثلاثاء الماضي، غرقا في منطقة الخاملة غرب مديرية زنجبار مركز محافظة أبين".