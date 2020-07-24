عاجل.. أول تعليق رسمي من واشنطن على اعتراض طائرة ركاب إيرانية 

الجمعة 24 يوليه 2020

أكد مسؤولان أمريكيان، في نبأ عاجل منذ قليل، في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، أن مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية لكنها كانت على مسافة آمنة.

وأوضح أحد المسؤولين، طالبا عدم نشر اسمه، أن الواقعة حدثت فوق سوريا.