شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التوترات بين واشنطن وبكين.. بومبيو ينتقد "معسكرات الاعتقال" غربي الصين والان نبدء بالتفاصيل

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "معسكرات الاعتقال" في مقاطعة شينجيانج غربي الصين حيث يتم اعتقال الأقليات المسلمة، وسط تصاعد شبه يومي للتوترات بين واشنطن وبكين.

وفي خطاب سياسي لاذع للصين، وهو الرابع خلال الآونة الأخيرة الذي يلقيه مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، انتقد بومبيو الصين أيضا لأنها "سرقت ممتلكاتنا الفكرية الثمينة وأسرارنا التجارية".

ودفع بأن بكين تسحب الوظائف من الولايات المتحدة وتستخدم ممارسات "العمل بالسخرة".

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وقال بومبيو "لقد التقيت بالأويجور والكازاخستانيين الذين هربوا من معسكرات الاعتقال في شينجيانج"، مستخدما أقسى المصطلحات لوصف ما تصفه الصين بمعسكرات إعادة التعليم لمواجهة الإيديولوجيات الإرهابية.

وانتقد بومبيو الصين أيضا بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الحزب الشيوعي الحاكم "فشل" في إلتزاماته العالمية.

وقال الوزير إن حلفاء الولايات المتحدة بحاجة إلى الاتحاد ضد الصين، على الرغم من أنه لم يوضح طريقا واضحا للمضي قدما في ذلك.