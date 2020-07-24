شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر من ارتفاع معدل العدوى بكورونا خلال عطلة الصيف والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات الصحية الفرنسية مساء أمس الخميس إن هناك ارتفاعا في معدلات العدوى للأسبوع الثالث على التوالي.
وتم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في فرنسا خلال أربع وعشرين ساعة لأول مرة منذ أسبوع.
وكانت معدلات العدوى خلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت بصورة أسرع من طاقة إجراء الفحوص التي تقوم بها السلطات الصحية.
وقالت هيئة شؤون الصحة العامة في فرنسا: "إن عطلة الصيف تمثل وقتا ملائما لتشجيع السلوكيات الخطرة، خاصة فيما يخص الأسرة، أو لقاءات الأصدقاء وعقد الاجتماعات".
وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الملابسات تمهد الطريق لتفشي الوباء ثانية، إضافة إلى زيادة حركة الناس خلال العطلة، مما يجعل من الصعب تحديد المخاطلين.
وقالت أيضا إن التزام "الجهد الجماعي" وحده من بين جميع إجراءات الأمان "هو ما يضمن الحيلولة دون مهاجمة الفيروس حريتنا، وانتشار الجائحة مرة أخرى".
وأضافت أن انتشار الفيروس صار ثابتا إلا أنه يبقى في الحيز المعتدل، ويمكن السيطرة عليه من خلال الامتثال الصارم للإجراءات المعروفة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحذر من ارتفاع معدل العدوى بكورونا خلال عطلة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.