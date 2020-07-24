طالبان مستعدة لبدء محادثات السلام الشهر المقبل شرط استكمال تبادل السجناء

أعلنت حركة طالبان استعداها لبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بعد عطلة عيد الأضحى بشرط استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حاليا.

وقال المتحدث باسم المتمردين سهيل شاهين على تويتر إنّ الحركة "مستعدة لبدء مفاوضات أفغانية أفغانية بعد عيد (الأضحى) مباشرة في حال اكتمال عملية الإفراج عن السجناء".

وأبدى شاهين استعداد الحركة للإفراج عن بقية سجناء قوات الأمن الأفغانية المحتجزين لديها لقاء إفراج كابول عن جميع أسرى الحركة "حسب القائمة التي تم تسليمها" إلى السلطات.

ولم تصدر الحكومة الأفغانية ردا على الفور.

كان من المتوقع أن تبدأ المحادثات أساسا في 10 آذار/مارس، لكن تم إرجاؤها عدة مرات مع استمرار القتال وتأخر إتمام عملية تبادل الأسرى.

وتم الاتفاق على تبادل الأسرى في اتفاق تاريخي بين طالبان وواشنطن تم توقيعه في شباط/فبراير، ينص أساسا على انسحاب جميع القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021.

في المقابل، قدّمت طالبان وعودًا أمنية عدة وتعهدت بإجراء محادثات سلام عند الانتهاء من إطلاق سراح السجناء.

ومن المتوقع أن تفرج كابول عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل نحو ألف أسير من قوات الأمن الأفغانية يحتجزهم المتمردون.

وأفرجت الحكومة بالفعل عن 4400 مقاتل من طالبان، بينما أعلن المتمردون بدورهم الإفراج عن 864 سجينا.

لكنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل قال إنّ "قضايا جنائية خطيرة" لا تزال مفتوحة بحقّ 600 سجين طلبت طالبان الإفراج عنهم.

وكتب فيصل على تويتر الخميس بعد تغريدة شاهين أنّ "طالبان ... يجب أن تفي بالتزاماتها بمنع السجناء المفرج عنهم من معاودة العنف".

وتابع "اوقفوا العنف واستعدوا للمباحثات الأفغانية الأفغانية في أسرع وقت ممكن".