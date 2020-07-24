التلفزيون الايراني: مقاتلة إسرائيلية تقترب من طائرة ركاب إيرانية في المجال السوري

أفادت وكالة "رويترز" مساء الخميس نقلاً عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن طائرة مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.
وأظهر تسجيل مصور نشرته وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب.
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنّ الطائرة الايرانية هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساء اليوم، وكان على متنها 155 راكبا، تمّ نقل راكب منهم إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية.
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