زيادة كبيرة في الوفيات الطبيعية بجنوب أفريقيا تشير لوفيات خفية بفيروس «كورونا»

قال باحثون إن جمهوريةجنوب أفريقيا شهدت زيادة بنحو 17 ألفا في عدد الوفيات لأسبابطبيعية أو زيادة بنسبة 59 بالمئة مما كان متوقعا عادة في الفترة مابين أوائل مايو أيار ومنتصف يوليو تموز، مما يشير لإمكانية وفاةكثيرين بسبب كوفيد-19 أكثر مما تظهره الأرقام الرسمية.

وأظهرت بيانات جديدة نشرها مجلس الأبحاث الطبية في جنوبأفريقيا بحسب وكالة «رويترز» أنه في الأسبوع الذي ينتهي في 14 يوليو تموز فحسب، الذيسجلت عنده أحدث الإحصائيات المتاحة، كانت هناك زيادة بقدر 5022 فيالوفيات الطبيعية، أي ما يزيد على المعدل الطبيعي بواقع النصفتقريبا.

وجنوب أفريقيا، أكبر الدول الصناعية في القارة السوداء، هيالآن في القلب من وباء فيروس كورونا الجامح، حيث تتجاوز حالاتالإصابة عشرة آلاف حالة كل يوم، ويقترب إجمالي الإصابات الحالي مننحو 400 ألف.

إلا أن حصيلة الوفيات المسجلة لديها منخفضة، حيث يبلغ إجماليها5940 حالة وفاة أو أقل من 1.5 في المئة من إجمالي الإصابات.



وقالت ديبي برادشو كبيرة المتخصصين في مجلس الأبحاث الذي تمولهالحكومة، إن الأرقام كشفت عن "تناقض كبير" بين عدد الوفيات المؤكدةبمرض كوفيد-19 وارتفاع معدل الوفيات الطبيعية.

أما ريتشارد ليسيلز، خبير الأمراض المعدية، فقال إن الأرقام لاتعتبر مفاجئة، لأنه يمكن رصد نمط تزايد الأعداد نفسه في دول أخرى.

وقال إنه يمكن أن تعكس هذه الأرقام جزئيا تأثيرات أخرى علىالنظام الصحي. وأضاف أن "من ذلك أنه إذا أصبت بسكتة دماغية وأنا فيالمنزل وقررت عائلتي عدم اصطحابي إلى المستشفى لما لذلك من مخاطر(ارتفاع احتمالية انتقال العدوى بفيروس كورونا) ثم توفيت وأنا فيالمنزل".

ونفذ رئيس البلاد سيريل رامافوسا عملية عزل عام صارمة في نهايةمارس آذار، حيث أغلق المتاجر وأمر الناس بالبقاء في منازلهم ونشرالجيش في الشوارع، وذلك عندما سجلت جنوب أفريقيا 400 حالة فقط.

إلا أن الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة في هذا البلد الذيعانى بالفعل منهما قبل الجائحة دفع الحكومة لرفع القيود قبل بلوغ

ذروة التفشي.

ورصدت بيانات المجلس 17090 حالة وفاة إضافية، من بينهم 11175شخصا تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وهي مؤشر على الوفيات التي يتسببفيها مرض كوفيد-19 الذي تنتشر وفياته بشكل أكبر بين كبار السن.

