خادم الحرمين أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة اليوم (الخميس)، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت العملية بالنجاح، وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.