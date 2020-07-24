اعتقال 5 إسرائيليين في مظاهرة لاستقالة نتنياهو بالقدس

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع مئات الإسرائيليين الذين تظاهروا في القدس الغربية لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها اعتقلت 5 متظاهرين وأجلت مئات المتظاهرين الآخرين من شوارع القدس الغربية في ساعات مساء الخميس وفجر الجمعة.

وكان آلاف الإسرائيليين جددوا، مساء الخميس، احتجاجاتهم قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الغربية.

وجلس المتظاهرون على الأرض وحملوا لافتات دعت لاستقالة نتنياهو من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة له ولإخفاق حكومته في التعامل مع جائحة كورونا.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "العدالة لإياد"، في إشارة الى إياد الحلاق وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة قتلته الشرطة الإسرائيلية وهو في طريقه إلى مدرسته في المدينة نهاية شهر مايو/أيار الماضي، فيما حمل بعض المتظاهرين لافتات عليها "إنهاء الاحتلال".

ومع اقتراب ساعات منتصف الليل أجبرت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين على مغادرة المكان ولكن بضع مئات منهم فضلوا البقاء في الشوارع.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية إعلانا قالت فيه إن إحدى المتظاهرات مصابة بفيروس كورونا وأنه تم إخلاؤها من المكان.

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وكان آلاف من المتظاهرين نظموا خلال الأيام الماضية مظاهرات قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي لمطالبته بالاستقالة من منصبه.

وانضم إلى المتظاهرين إسرائيليين غاضبين من فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع جائحة كورونا.





وللمرة الأولى فقد وصل المئات من المؤيدين لنتنياهو وتظاهروا في مكان قريب وهم يلوحون بالاعلام الإسرائيلية ويرددون الشعارات المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة في محيط المظاهرات ولمنع مؤيدي ومعارضو نتنياهو من الاشتباك، ومع ذلك فقد وقعت اشتباكات متفرقة بالأيدي بين الطرفين.

وتم إغلاق الطرق القريبة من موقع المظاهرات أمام حركة السيارات.

وكانت تقارير إذاعية قالت، إن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوهانا، المقرب من نتنياهو، حاول استصدار قرار بمنع المظاهرات المعارضة قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلا أن قادة الشرطة الإسرائيلية حذروه من عدم قانونية هذا القرار".