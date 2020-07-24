- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أول تعليق رسمي من واشنطن على اعتراض طائرة ركاب إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
الخليج 365
أكد مسؤولان أمريكيان، في نبأ عاجل منذ قليل، في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، أن مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية لكنها كانت على مسافة آمنة.
وأوضح أحد المسؤولين، طالبا عدم نشر اسمه، أن الواقعة حدثت فوق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق رسمي من واشنطن على اعتراض طائرة ركاب إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.