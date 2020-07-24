شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. عودة طائرة ركاب إيرانية اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان إلى طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة فارس للأنباء اليوم الجمعة بأن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت عائدة في طهران.



وقالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء إن اقتراب المقاتلتين دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع سريعا مما أدى إلى إصابة بعض الركاب.

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