شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. ترمب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أنه قرر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب لانتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس".

كما أضاف أن "توقيت هذا الحدث ليس مناسباً، ليس مناسباً بالنظر إلى ما حدث مؤخراً"، في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية.

يشار إلى أنه كان مقرراً عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 آب/أغسطس، لكن فلوريدا سجلت مؤخراً طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

أكثر من 4 ملايين إصابة

وتجاوزت الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة أربعة ملايين إصابة الخميس، وفق تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز عند الساعة 15.40 (19.40 بتوقيت غرينتش).

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كما سجّلت الولايات المتحدة 4.005.414 إصابة. ومع أكثر من 143.800 وفاة، فإنها الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء تفشي الوباء، تليها البرازيل والمملكة المتحدة.

وكانت البلاد تخطت عتبة ثلاثة ملايين إصابة في 8 تموز/يوليو.

من لوس أنجلوس يوم 22 يوليو

يذكر أنه بعدما شهدت تحسناً مع نهاية فصل الربيع، تعرف الولايات المتحدة ارتفاعاً في الإصابات، خاصة في جنوبها وغربها.

إلى ذلك أعلنت كل من تكساس وكاليفورنيا وألاباما وأيداهو وفلوريدا أعداداً قياسية للوفيات في 24 ساعة، وذلك بين الأربعاء والخميس. وسجّلت أكثر من 60 ألف إصابة يومية على مدار الأيام التسعة الماضية.

وتتوقع دراسات مبنية على نماذج وبائية حصول ذروة الوباء، في المتوسط، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حسب جامعة ماساتشوستس التي تجمع نماذج نحو 20 مركزاً بحثياً.