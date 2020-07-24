شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حفيد عبد الناصر من أمام ضريح الزعيم فى ذكرى ثورة 23 يوليو: ترك لنا حب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل جمال نجل المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك وسط توافد عدد من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة فى إحياء الذكرى.

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وقال جمال عبد الحكيم عبد الناصر، إن الشباب فى ذكرى ثورة 23 يوليو تسترجع أهداف و انجازات الثورة، مضيفا أن مصر أصبحت عقب ثورة 23 يوليو حرة قائلا :" مصر أصبحت حرة و نحن كشباب نقرأ أهدافا وإنجازات الثورة ، كنا فى حالة استعمار و الثورة أتت للخلاص من هذا الاستعمار، اليوم نسترجع الإنجازات التى جعلت مصر تقف على رجليها ".

و أضاف جمال عبد الحكيم عبد الناصر أن كل إنجازات ثورة 23 يوليو تطبق اليوم ، متابعا :" كل عام يأتى ونشوف مدى حب الناس لجمال عبد الناصر و روحه حاضره لينا و ترك لنا أكتر حاجه غاليه ترك لنا حب الناس ، تحققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم البلاد وكانت فى حالة لابأس بها و عبر بها إلى بر الأمان و لابد أن يقدر الشعب المصرى الانجازات التى تمت ".