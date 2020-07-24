شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب بمقر المجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وناقش الوفد الإستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس ودور شباب التنسيقية فيها في المرحلة القادمة .

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد هنأت الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي تعد صفحة خالدة في التاريخ المصري، حيث توج جيشنا الوطني نضال الشعب طيلة سنوات من أجل تحقيق الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وانطلقت مصر نتيجة ثورة 23 يوليو نحو آفاق كبيرة من التنمية والتصنيع ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة حركات التحرر الوطني من الاستعمار، عربيا ودوليا.

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وأضافت فى بيان لها :"إننا اليوم إذ نتذكر من التاريخ ما نتعلم منه للحاضر والمستقبل، فإننا ندرك جيدا، أن النصر في التحديات الكبرى يتحقق بوحدة شعبنا خلف جيشه، وباصطفاف وطني يعلي مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأننا ندرك كذلك أن نضج التجربة المصرية في التاريخ، يعلمنا أن الديمقراطية ضمانة حقيقية للحفاظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ولأننا أمة عريقة في التاريخ، فإننا ننظر للماضي من أجل التعلم واستخلاص العبر للمستقبل".

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل مصري ومصرية بنضال الآباء في ثورة 23 يوليو وما قبلها، مؤكدة حتمية اصطفاف شبابنا خلف الوطن دائما وأبدا، من أجل كافة التحديات، ونثق في قدرة الشعب المصري العظيم على النصر والتقدم والازدهار.