القضاء الإدارى يستبعد عبد الحى عبيد من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات "، اليوم الخميس، رفض الدعوى المقامة من عبد الحي الرفاعي محمد عبيد، وأيدت قرار لجنة الفحص باستبعاده من بين المرشحين، على النظام الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ.
وقالت المحكمة، إن الدعوى رقم ٤٧٦٩٠ لسنة ٧٤ ق، استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.
وجاءت الطعون الآخري، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى.
ويذكر أن الدكتور عبدالحي عبيد، شغل منصب رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، كما شغل منصب رئيس جامعة حلوان فى الفترة من 2004 حتى 2007، وشغل منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات.
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