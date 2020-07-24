وفد من الحزب الناصرى يزور ضريح الزعيم جمال عبد الناصر فى ذكرى ثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الحزب العربى الناصرى برئاسة سيد عبد الغنى، ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك وسط توافد عدد من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة فى إحياء الذكرى.
وقال سيد عبد الغنى رئيس الحزب العربى الناصرى، إن ثورة ٢٣ يوليو أثبتت أن الفكر الناصرى و رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت الأصوب فى حماية الأمن القومى المصرى و العربى و أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير على نفس الدرب بمساندة ليبيا .
وتابع :" يتأكد اليوم أن ما فعله الزعيم جمال عبد الناصر عندما ذهب إلى اليمن و هو يرى أن الأمن القومى العربى و المصرى يبدأ من باب المندب و المحيط و يتأكد نظرية الأمن القومى العربى و المصرى لجمال عبد الناصر بما تتوجه الدولة المصرية لحماية الأمن القومى فى ليبيا ، مسافة السكة تحمل الايد و روح و مشروع جمال عبد الناصر فى أن الأمن القومى المصرى لا يفرق بين يمن و ليبيا و سوريا و عمان فى مواجهة المشروع الإقليمى التركى الصهيونى ، يؤكد الزمان صحة و صدق المشروع الناصرى فى الأمن القومى المصرى ، الجماهير العربية و المصرية تعلم ، لكل من نقد جمال عبد الناصر اليمين ها هو الآن يعود بتوحه مصر لحماية اليمن ،نقف خلف الجيش المصرى لحماية الأمن القومى العربى المصرى ".
و لفت خالد الحمدى عضو اللجنة المركزية بالتنظيم الناصرى باليمن إلى حرصهم على زيارة ضريح الزعيم جمال عبد الناصر فى كل مناسبة وطنية ، مؤكدا أن ثورة ٢٣ يوليو ثورة عربية و أن جمال عبد الناصر صدر الثورة لجميع الأقطار العربية ، ثورة ٢٣ يوليو هى الثورة الأم للثورات العربية لولاها ما تحررت الدول العربية ، كانت بداية لطرد الاستعمار البريطانى من جنوب اليمن ".
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