شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ68 لثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952، وقال سعدة يسعدنى، إن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن كل إعلامى مصر أن أتقدم للرئيس بأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952 العزيزة علينا التى سطر فيها الضباط الأحرار أروع الأمثلة فى التضحية والفداء والعطاء مع جموع الشعب المصرى الذى وقف وساند ثورتة لينهى سنوات الظلم والفساد لتبدأ بعدها مرحلة البناء بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم.

واختتم طارق سعدة نقيب الإعلاميين تهنئته: "حفظكم الله الرئيس لمصر قائداً مظفرا محافظا على استقرار الوطن وسلامة أراضية".

يذكر أن الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد بعث، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.