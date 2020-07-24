شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يخاطب المالية لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين على الصناديق الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، خطابا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين على حساب الصناديق الخاصة فى عدد من المديريات التعليمية.

وقال فؤاد، إنه في إطار تفاقم أزمة تأخر صرف الأجور للعاملين على حساب الصناديق الخاصة والعقود المؤقتة، وهو ما تلمسناه في الآونة الأخيرة، وفي إطار تصريحكم في أحد الجلسات بمجلس النواب "لن تغمض عيناي وهناك موظف لم يتقاضى أجره في الدولة".

وأشار فؤاد، إلى أن هناك معاناة العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة تجاوزت الأربعة أشهر، وقبل ذلك لم يصرف لهم سوى شهر أو شهرين بحد أقصى لبعض الإدارات.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا " نظراً لإستمرار هذه المشكلة بشكل دائم، وهو ماتقدمنا بصدده بالعديد من الخطابات كان آخرهم خطابنا المؤرخ في 25 مارس 2020 بشأن صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ..ونظراً لمعاناة الموظفين من تأخر صرف مرتباتهم وزيادة إلتزاماتهم المالية خاصةً في ظل الظروف الإقتصادية التي نشهدها، وإقتراب حلول عيد الأضحى المبارك..نأمل سرعة تغطية حسابات تلك الصناديق وسرعة حلها لإنهاء معاناة الموظفين في ظل تلك الأيام المباركة" .

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.

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