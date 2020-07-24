شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تشيد بنجاح القوات المسلحة فى إحباط العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة بئر العبد، شمال سيناء، والذي نتج عنه استشهاد اثنين من رجال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين، ومقتل 18 من العناصر الإرهابية.

وأشاد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بنجاح القوات المسلحة في إحباط العمليات الإرهابية، داعيا جميع الشعب المصري للتكاتف والعمل والوقف خلف مؤسسات الدولة في مقاومة تيارات العنف والإرهاب والتطرف الأعمى.

وأكد عقيل على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الدولة المصرية على مواصلة التصدي للإرهاب والإرهابيين ومحاولة اقتلاعه من جذوره، كما أنها تهدد قيم حقوق الإنسان، حيث تمثل اعتداء على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

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وكانت القوات المسلحة قد نجحت في إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الامنية بمنطقة بئر العبد، باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية، حيث قامت قوات تأمين الإرتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 إرهابي بينهم فرد يرتدي حزاما ناسفا، وتدمير أربع عربات منهم ثلاث عربات مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد اثنين من القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين.