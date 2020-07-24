محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات): أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في جاكسونفيل بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا، إنه أبلغ حاكم فلوريدا بقرار إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري. وأضاف أن خطاب الترشيح الخاص بالانتخابات سيعلنه بشكل مختلف، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري في جاكسونفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.