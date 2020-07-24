السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث "حلّاً سلميًا" مع عقيلة صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازى - (د ب أ):
بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.
وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر" اليوم الخميس، أن السفير الأمريكي بحث مع صالح دعم سيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حلّ سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة، بحسب ما أورده موقع بوابة "أفريقيا الأخبارية".
وشدد السفير على رفض بلاده لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسره الأمم المتحدة.
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