الجيزة: إزالة شادر للأضاحي بشارع فاروق الصاوي بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أزالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، وكافة الإدارات المعنية، شادر معد للأضاحي بشارع اللواء فاروق الصاوي من شارع الشعب. وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أنه تم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، وجار تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفة. يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر ومنع إقامة شوادر الأضاحي بالميادين والطرق العامة.

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