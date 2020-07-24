السعودية تدشن سفينة حربية متطورة

أعلنت البحرية الملكية السعودية، الخميس، تدشين سفينة حربية متطورة تحمل اسم "سفينة جلالة الملك الجبيل" من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وقالت "واس" إن تدشين السفينة الحربية تم عبر مراسم بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" بمدينة سان فرناندو في إسبانيا. د وتتميز سفن "مشروع السروات"بكونھا تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم. للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم. ويعد المشروع إضافة لقدرات القوات البحرية السعودية لحماية مقدرات البلاد ومصالحها البحرية، ويشمل المشروع تصنيع خمس سفن عسكرية، وتقديم الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل ,. Advertisements ومن المتوقع وصول "سفينة جلالة الملك الجبيل" إلى السعودية نھاية عام 2021، على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023. ويأتي "مشـروع السـروات" نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية " SAMI" وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. ويمثل المشروع تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030، فـي حـين سيسھم ھذا المشروع في توطين مايصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكـة وتطـوير منظومـة الـدفاع السعودية.

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