استعرض وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية واليونان تبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.