ترامب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في جاكسونفيل

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة إلغاء المؤتمر الوطني «الكبير» للحزب الجمهوري والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب لانتخابات الثالث من نوفمبر.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد «مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس».
وأضاف أن «توقيت هذا الحدث ليس مناسباً، ليس مناسباً بالنظر إلى ما حدث مؤخراً»، في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية.
وكان مقرراً عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 أغسطس، لكن فلوريدا سجلت مؤخراً طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.