بومبيو يتّهم القنصلية الصينية في هيوستن بأنّها “مركز تجسّس”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اتّهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القنصلية الصينية في هيوستن، التي أغلقتها الولايات المتحدة، بأنّها “مركز للتجسّس الصيني” و”لسرقة الملكية الفكرية”. وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا قال الوزير الأميركي “لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت مركزاً للتجسّس ولسرقة الملكية الفكرية”. وأضاف أنّ “الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أميركا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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