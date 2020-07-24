المملكة العربية السعودية تدشن سفينة حربية متطورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن تدشين السفينة الحربية تم عبر مراسم بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة “نافانتيا” بمدينة سان فرناندو في إسبانيا.

وتتميز سفن “مشروع السروات”بكونھا تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم.

ويعد المشروع إضافة لقدرات القوات البحرية السعودية لحماية مقدرات البلاد ومصالحها البحرية، ويشمل المشروع تصنيع خمس سفن عسكرية، وتقديم الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل ,.

ومن المتوقع وصول “سفينة جلالة الملك الجبيل” إلى السعودية نھاية عام 2021، على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023.

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ويأتي “مشـروع السـروات” نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية ” SAMI” وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

ويمثل المشروع تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030، فـي حـين سيسھم ھذا المشروع في توطين مايصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكـة وتطـوير منظومـة الـدفاع السعودية.

وخلال حفل التدشين، قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات العسـكرية، وليد أبو خالد، أن اسـتلام أول قطعـة بحرية من طراز كورفيت “أفانتي2200″ ومشروع السروات لبنـاء خمـس قطـع بحريـة بشـكل عـام يمثـل الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع السعودية .

وأضاف أن المشروع سيعزز من القدرات المحلية تماشيا مع الأھداف المحددة فـي رؤية المملكة” 2030″ ، مؤكدا أنه سـيؤدي إلـى بنـاء أسـس متينـة للتصـنيع الأصـلي والعمـل علـى تعزيز المحتوى المحلي .

وكانت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية “سامي نافانتيا” قد وقعـت عقـداً فـي سـبتمبر 2019 مـع شـركة نافانتيـا الإسـبانية.

ويقـوم الطرفـان بموجبـه بالتعـاون لتنفيـذ برنـامج خـاص لـدمج أنظمـة قتـال كورفيت ” أفانتي2200″ الخمـس لصـالح القـوات البحريـة الملكيـة السـعودية ، وسـتعمل شـركة “سـامي نافانتيا” بشكل رئيسي على توطين صناعة جميع مايتعلق بأنظمة القتال البحريـة.