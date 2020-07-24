جهاز جديد للكشف الفوري عن كورونا عبر استشعار زفير المرضى

يسعى باحثون للحصول على إذن طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لطرح جهاز جديد يتمكّن من كشف فيروس كورونا في الهواء وعلى الأسطح في ثوانٍ معدودات.

وصمّم الجهاز أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة نورث إيسترن الأمريكية، نيان صن، وذلك بالتعاون مع الأستاذ في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، جيريمي لوبان.

ويحتوي الجهاز الجديد على مستشعر غاز كيميائي قادر على كشف الجزيئات الفيروسية العالقة في الهواء، حيث يقوم بتحليل زفير المرضى بدقة وبشكل فوري.

كما يستخدم مستشعرات كهروكيميائية بها مادة بنفس شكل وحجم البروتينات التي تغطي الفيروس، وبالتفاعل معها يتم إرسال إشارات كهربائية تشير إلى وجوده.