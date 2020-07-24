رئيس الصليب الأحمر اللبناني: لم ننقل جرحى إلى أى مستشفى فى حادث طائرة الركاب الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

تعرضت طائرة ركاب إيرانية للتهديد من قبل طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين في المجال الجوي السوري اليوم الخميس ، حسبما أفادت هيئة الاذاعة والتليفزيون الإيرانية الحكومية.



واضطرت الطائرة التابعة لشركة ماهان للطيران إلى خفض مستوى ارتفاعها لمنع حدوث تصادم ، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب في هذه العملية.

و لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كانت رحلة طيران ماهان رقم 1152 في طريقها إلى بيروت ، وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية .

من جهة أخرى ،قال رئيس مطار بيروت فادي الحسن لمحطة "التليفزيون الجديد " اللبنانية ان الطائرة الايرانية هبطت في الساعة0830 مساء (1730 بتوقيت جرينتش).

وقال الحسن "جميع الركاب بخير لكن بعضهم أصيبوا بجروح طفيفة ... معظمهم أصيبوا بالصدمة والخوف".

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وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم تنقل اطقمنا أي جرحى إلى أي مستشفى ؛ معظمهم يعانون من الصدمة والخوف".

وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت ترددت تقارير مفادها أنه تم تسجيلها على متن الطائرة ، تظهر الركاب وهم يرتدون سترات النجاة وأشياء في الممر ، ولكن لا يمكن تحديد صحة التسجيلات.

كانت مصادر بالطيران المدني السوري قد كشفت أن طيران يعتقد أنه تابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، ما اضطر الطيار لخفض مستوى الطيران بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء السورية / سانا / أن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران في طريقها إلى بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها من طيران حربي في منطقة التنف.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة واصلت رحلتها إلى بيروت.

وقال كابتن طائرة الركاب الإيرانية لوسائل إعلام إيرانية: "تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون وطلبت منهم مراعاة المسافة الآمنة".

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها اعتراض وتهديد طائرة ركاب مدنية في الأجواء السورية.