oncf يعلن عن برنامج خاص بمناسبة العيد والعطلة..بطاقة تضمن تخفيضات بنسبة50%

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، مع بطاقة جديدة تقدم تخفيضا بنسبة 50 في المائة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 27 يوليوز الجاري.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا البرنامج يشمل، بالإضافة إلى القطارات المعتادة، قطارات إضافية لا سيما على المحاور الأكثر طلبا، وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات.

وأضاف بلاغ المكتب أنه لتشجيع الرحلات الفردية أو الجماعية (حتى 5 مسافرين)، سيطلق المكتب بطاقة سفر تقدم عددا غير محدود من الرحلات مع تخفيض بنسبة 50 في المائة على قطارات الأطلس و30 في المائة على قطارات البراق (باستثناء المراسلات المحلية).

وأبرز البلاغ أن هذه البطاقة التي تعرض بسعر محفز بـ 199 درهما فقط وصالحة لمدة شهر.

ودعا المكتب زبناءه للاستعلام حول هذه المواقيت الخاصة ببرنامج “عيد الأضحى والفترة الصيفية” وشروط استخدام هذه البطاقة الجديدة عبر القنوات التواصلية التالية: موقعا الإنترنت (www.oncf.ma وwww.oncf-voyages.ma) والصفحات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الاستقبال بالمحطات ومركز خدمة الزبناء بالاتصال ب2255.