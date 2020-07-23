الأمن يمنع وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالقوة-صور

منعت قوات الأمن، مساء اليوم الخميس، بالقوة، الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم من طرف الجبهة الاجتماعية المغربية أمام البرلمان.

وطوقت عناصر الأمن محيط البرلمان، موازاة مع بداية حضور المشاركين في الوقفة، والذين يقدر عددهم بالعشرات.

وحاصرت عناصر الأمن والقوات المساعدة المحتجين، مانعة إياهم من التجمع، بدعوى حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، بسبب تفشي داء كورونا.

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