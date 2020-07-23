وزارة التجهيز والنقل تدعو مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى مواصلة الالتزام بدفتر التحملات

دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء ” كوفيد-19″، وذلك على إثر قرار المرور إلى المرحلة الثالثة من ” مخطط تخفيف الحجر الصحي”، والذي يتضمن مقتضى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل العمومي بين المدن.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه حرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء فإنها ” تدعو المهنيين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء (كوفيد-19) الخاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها وكذا دفتر التحملات الخاص بالمحطات الطرقية”، داعية المسافرين إلى التعاون مع مختلف المتدخلين للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة تبقى على الصعيد المركزي والترابي رهن إشارة المواطنين والمهنيين والمستخدمين من أجل التطبيق السليم لجميع الاجراءات والتدابير، كما تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها.

وذكرت الوزارة، بهذه المناسبة، بقرار الحكومة المرور إلى المرحلة الثالثة من ” مخطط تخفيف الحجر الصحي”، والذي يتضمن مقتضى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل العمومي بين المدن وداخلها إلى 75 في المائة، وفق شروط محددة، وذلك ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل.