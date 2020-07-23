متفرقة في شركات عالمية فرعها في طنجة.. تفاصيل إصابة 20 شخصا بكورونا بطنجة

سجلت مدينة طنجة مساء اليوم الخميس، إصابة 20 شخصا بفيروس كورونا في مصانع و شركات عالمية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإنه تم تسجيل إصابة عامل في فرع لشركة تركية للملابس الجاهزة بطنجة، فيما سجلت شركة الأجبان إصابتين، وسجلت شركة عالمية للنسيج بالمنطقة الحرة امغوغة إصابة 5 أشخاص لتشكل بؤرة صناعية جديدة.

وأضاف ذات المصدر، أن شركة للإتصالات سجلت هي الأخرى إصابة واحدة، وسجلت الشركة الإسبانية لأجزاء السيارات إصابتين، فيما توزعت الإصابات المتبقية بمصانع متعددة بالمنطقة الحرة ملوسة وأكزناية وأمغوغة.