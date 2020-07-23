عاجل… مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية متجهة إلى بيروت وإصابة عدد من الركاب بجروح

اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.
وأشارت وسائل إعلام عربية إلى أن طائرات إسرائيلية اعترضت طائرة ماهان الإيرانية القادمة لبيروت فوق دمشق، ما نتج عنه إصابات في صفوف الركاب بجروح، وذلك جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.
وأفادت قناة “الجزيرة” هبوط الطائرة في وجهتها في مطار بيروت، فيما تم إجلاء مصابين منها.
ونقلت الـ”mtv” معلومات عن أن الصليب الأحمر اللبناني نقل راكبًا إلى المستشفى كان على متن الطائرة بعدما تعرض إلى وعكة صحية.
وأضافت: “على متن الطائرة 155 راكبًا، والراكب الذي نُقل إلى مستشفى الرسول الأعظم يدعى أ. صفي الدين”.
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