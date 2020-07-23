رئيس مجلس جماعة طنجة: نعيش لحظة صعبة ويجب فتح الشواطئ وتعزيز العرض الصحي-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال محمد البشير العبدلاوي رئيس مجلس جماعة طنجة، إن عاصمة البوغاز تعيش لحظة صعبة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشف العبدلاوي خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجماعة، أن الحل يكمن في إغلاق المناطق التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وليس مدينة طنجة بأكملها، وكذا تعزيز العرض الصحي في المدينة.

وأكد العبدلاوي على ضرورة فتح شواطئ عاصمة البوغاز في وجه الساكنة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

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وحمل عمدة المدينة، المسؤولية المباشرة إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية والهيئات المنتخبة، قامت بمجهودات منذ شهر مارس الماضي، محملا مسؤولية فشل التدابير الاحترازية إلى وزارة الصحة.