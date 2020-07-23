الفقيه بن صالح.. العثور على تلميذة كانت اختفت عشية امتحانات الباكالوريا

تمكنت المصالح الأمنية بالفقيه بن صالح، اليوم الخميس، من العثور على تلميذة كانت قد اختفت قبل أزيد من 20 يوم عشية اليوم الأول من امتحاناتً الباكالوريا الدورة العادية.

وأكد والد المختفية محمد البوخاري، لـ”اليوم24″، أنه تم العثور على ابنته إكرام عند مدخل مدينة الفقيه بنصالح موانع يشكر كل من ساهم وساعد في إجاد ابنته.

وكانت تلميذة قاصر في مدينة سوق السبت تعرضت للاختفاء، بشكل مفاجئ، إذ لم تعد إلى منزل أسرتها، بعدما غادرته، متوجهة إلى مركز لإجتياز امتحان الباكالوريا.

هذا ولازالت السلطات الامنية تستمع إلى إكرام، البالغة من العمر 17 سنة، في محضر رسمي لمعرفة ضروف وملابسات اختفاءها.