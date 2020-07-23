استمرار التظاهرات الإسرائيلية المعارضة لنتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر الآلاف مساء الخميس أمام مقرّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في القدس احتجاجًا على "الأوضاع الاقتصادية وسوء إدارة ملف كورونا"، بحسب تقديرات وسائل إعلام إسرائيليّة.

واعتقلت الشرطة 8 متظاهرين، وأعلنت لاحقًا أن حاملا للفيروس تواجد في المظاهرة دون أن يضع كمامة.

وفي وقت مبكّر من مساء الخميس، تظاهر أنصار نتنياهو في شارع غزّة الواقع فيه مقرّ نتنياهو، قبل أن يتفرّقوا عند العاشرة والنصف، بينما تظاهر معارضو نتنياهو في دوار باريس المجاور.

وهذه خامس مظاهرة كبرى أمام مقرّ نتنياهو خلال الأسبوعين الأخيرين، ومن المتوقع أن تتجدّد التظاهرات الجمعة والسّبت.

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وبحسب وسائل إعلام محليّة، اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وبين الشرطة، التي عادة ما تقرر إبعاد المعتقلين عن مكان المظاهرة لـ100 متر.

ورفع المتظاهرون الذين طالبوا نتنياهو بـ"الرحيل"، شعارات من بينها "نتنياهو فاسد"، و"بيبي ارحل"، و"اخرج من هنا"، ورددوا شعارات تدعوه للاستقالة على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وسوء إدارته لأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، مما تسبب في فقد آلاف الإسرائيليين وظائفهم وارتفاع نسبة البطالة وتتجاوز عتبة الـ21%.

وبيّنت استطلاعات الرأي استياءً شعبيًا إسرائيليًا واسعًا من أداء نتنياهو خلال الفترة الأخيرة، فبيّن استطلاعان للرأي مساء الخميس عن استياء 58% من الإسرائيليين من إدارة نتنياهو.