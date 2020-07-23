شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يتّهم القنصلية الصينية في هيوستن بأنّها "مركز تجسّس" والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 اتّهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس القنصلية الصينية في هيوستن، التي أغلقتها الولايات المتحدة، بأنّها "مركز للتجسّس الصيني" و"لسرقة الملكية الفكرية".

وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفياتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأميركي "لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت مركزاً للتجسّس ولسرقة الملكية الفكرية". وأضاف أنّ "الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أميركا".

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